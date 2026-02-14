Cristiano Ronaldo vuelve con gol al Al Nassr de Arabia Saudita

-

Cristiano Ronaldo volvió a la alineación titular del Al Nassr y respondió en la cancha con gol.

MÁS DEPORTES: Guatemaltecos admiran de cerca la Copa Mundial de la FIFA

El conjunto dirigido por Jorge Jesus se impuso 0-2 en su visita al Al Fateh, en duelo correspondiente a la jornada 21 de la Liga Saudí, con protagonismo del delantero portugués, quien sigue firme en su ambición de alcanzar los mil goles como profesional.

دامـت لك الفرحـة .. يا حـب القلـوب pic.twitter.com/kUBby20T3Q — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 14, 2026

El capitán luso, que el pasado 5 de febrero celebró su cumpleaños número 41, volvió a marcar tras dejar atrás los días de inconformidad pública relacionados con el manejo institucional del fútbol saudí. Luego de ausentarse en dos compromisos como señal de protesta, reapareció con impacto inmediato.

Ronaldo necesitó apenas 18 minutos para hacerse sentir en el marcador. Aprovechó un servicio desde el sector izquierdo de Sadio Mané y definió de primera intención dentro del área para superar al guardameta español Fernando Pacheco.

تاريـخ يمشـي على هيئـة بشـر! pic.twitter.com/5YLQJZb8OF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 14, 2026

Con esta anotación, el portugués alcanzó los 962 goles oficiales en su trayectoria profesional, quedando a 38 de la histórica marca de los mil tantos.

El segundo gol del encuentro llegó en la recta final del compromiso, cuando Ayman Yahya sentenció el triunfo y confirmó el séptimo éxito consecutivo del Al Nassr en el campeonato. El equipo se mantiene en la pelea por el liderato, ubicado a solo un punto del Al Hilal.