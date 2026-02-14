Guatemaltecos admiran de cerca la Copa Mundial de la FIFA

-

"Es una felicidad conocerlo", "Bonito, apenas logré apreciarlo", "Qué increíble". El trofeo original de la Copa del Mundo cautivó ayer a miles de guatemaltecos, quienes tuvieron la dicha de admirarlo, en el marco de la gira que lo llevará por 30 países.

Lo hizo posible la empresa de bebidas carbonatadas, Coca Cola, uno de los principales patrocinadores de la magna cita. Trajo el galardón más codiciado por las selecciones de futbol en el planeta, esta vez acompañado por un campeón mundial, el francés David Trezeguet, quien lo alzó en 1998.

Trezeguet fue el encargado de desvelar el galardón y presentarlo a los guatemaltecos. "Es una experiencia que la vengo acumulando hace tiempo. He estado en 2018, en 2022, en diferentes continentes y países, en donde la energía futbolística es magistral", expresó.

Siendo uno de los privilegiados en ganar la máxima cita, el galo tocó, alzó y besó la copa. "El bonus es que además de representar, en mi caso, fue haber conquistado la competición tan importante. Fue algo inolvidable, siendo joven. El tiempo pasa, pero las emociones siguen presentes".

La gala tuvo lugar en el Parque de la Industria, con un recorrido en el que se podía disfrutar goles históricos de las finales del certamen, show de malabares con el balón, camisolas simbólicas de las selecciones, así como los balones de cada uno de los mundiales.

La idea era sumergir a los aficionados en áreas alusivas a la Copa del Mundo, antes de llegar al lugar tan deseado, donde, tras hacer fila, tenían al menos un minuto para retratarse con el trofeo, ese que el último en levantarlo fue el argentino Lionel Messi, en Catar 2022.

De Latinoamérica, Guatemala fue la primera nación en recibir el cetro, una actividad en las que al menos unos 2 mil amantes del balompié lo tuvieron a centímetros y se sacaron la postal para el recuerdo. Hoy, será el turno de los hermanos de Honduras.