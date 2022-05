CSU convoca a sesión extraordinaria, pero en agenda no está la elección a Rector

El Consejo Superior Universitario convocó a una sesión extraordinaria pero entre los puntos de agenda no está la elección a Rector.

Te interesa: Consejo Superior Universitario de la Usac convoca a sesión extraordinaria

El Consejo Superior Universitario de la Usac, se reunirá esta tarde de manera extraordinaria. Dentro de la agenda, el CSU abordará diferentes temas, pero en ningún punto tocarán la petición que han realizado los estudiantes de repetir las elecciones de Rector.

Dentro de los puntos en agenda está el uso de la tabla de votaciones para las resoluciones del mismo Consejo, la renuncia de un representante estudiantil y la recepción de expedientes para candidatos para representante de la Usac para magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

En último punto conocerán un informe sobre la toma de las instalaciones universitarias. "El CSU decide no tratar crisis institucional que ellos han producido al consumar una elección fraudulenta", manifestó la Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC.

#URGENTE

CSU decide no tratar la crisis institucional que ellos han producido al consumar una elección fraudulenta. Hoy a las 4 pm en la sesión extraordinaria convocada: NO se revisará nada de los recursos de revisión, nulidad o CC con relación al fraude, solo estos temas. pic.twitter.com/054srwOkCb — Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC (@asambleausac) May 23, 2022

Desde el 27 de abril las instalaciones del MUSAC fueron tomadas para evitar la elección de Rector, estudiantes denunciaron anomalías en el proceso.

A partir del 14 de mayo cuando se realizó la elección sin la participación de todos los cuerpos electorales se han incrementado las manifestaciones en contra del proceso y que Walter Mazariegos asuma como Rector.