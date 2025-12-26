Corren a un presunto delincuente en Calzada Roosevelt

Elementos de la PNC trasladan a un hombre luego que un grupo de personas lo corren.
Un hombre fue acusado de cometer un acto delictivo, por lo que transeúntes y elementos de la PNC lo persiguieron en la Calzada Roosevelt.
El hecho ocurrió en la 5ta avenida de la zona 7, frente a Colonia Landivar.
Los policías trasladaron al señalado a una estación para esclarecer los hechos y definir su situación.
La Policía Municipal de Tránsito indicó que el tráfico se dificultó por el revuelo de los hechos y regularizaron el paso que permite la conexión hacia la Calzada San Juan