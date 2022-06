¿Cuáles son los riesgos de la nueva variante del coronavirus?

Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron que hay 17 casos de la nueva variante de coronavirus y aunque comparte síntomas, tiene características propias.

La nueva variante de coronavirus que ya está en el país es una subvariante del ómicron y ha sido denominada BA.2.12.1

El ministro de Salud, Francisco Coma explicó que la detección de esta nueva variante de Covid-19 se dio luego de realizar 85 pruebas. Es una variante que fue identificada en Estados Unidos en abril pasado.

Respecto a los síntomas, Coma dijo que son los mismos de ómicron, (diarrea, escurrimiento nasal, vómito, dificultad para respirar, congestión nasal, tos, fiebre) pero la preocupación se debe a que es al menos 20% más contagiosa que el ómicron.

Los casos detectados están en Guatemala, Retalhuleu, Quiché, Zacapa y El Progreso.

Según las autoridades de Salud, los casos de Covid-19 se han incrementado en los últimos tres días. (Foto: Ministerio de Salud)

Más contagiosa y puede esquivar parte de la inmunidad

"Esta subvariante se considera de sumo interés debido a la alta proporción de positivos que ha provocado en Estados Unidos, donde aproximadamente el 58% de los nuevos casos se deben a ella, ya que es más contagiosa y tiene mayor capacidad de reinfección, pues puede esquivar parte de la inmunidad generada por infección previa por los sub linajes BA.1 y BA.2, sin embargo, aún no hay indicaciones de que dicha subvariante cause una enfermedad más severa que las anteriores", informó el Ministerio de Salud.

#NoticiasMSPAS | MSPAS confirma aparición local de sub linaje de la variante Ómicron BA. 2.12.1. Conozca más aquí: https://t.co/Pdpvo6H4j5 pic.twitter.com/SQBaDakmrp — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) June 3, 2022

Recomendaciones para evitar el contagio

Entre las principales recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19 están:

Uso adecuado de mascarilla

Lavado o desinfección de manos

Distanciamiento físico

Así como acudir a los Centros de Vacunación para completar esquemas de inmunización.