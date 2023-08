Cuauhtémoc Blanco recuerda la vez que "golpeó" a Faitelson

-

Uno de los momentos más recordados en el mundo del fútbol es el inesperado golpe dado por Cuauhtémoc Blanco .

Han transcurrido más de 20 años de la fuerte golpiza que recibió David Faitelson por parte de Cuauhtémoc Blanco, y el momento se volvió a revivir en redes sociales.

El suceso ocurrió el 8 de marzo de 2003, sin embargo, en las redes sociales los usuarios continúan recordándole al periodista deportivo el momento, esto para burlarse de él.

Cabe destacar que, fue el propio Cuauhtémoc Blanco, quien es gobernador de Morelos, México, también se hizo viral por recordar ese momento y narrarlo en un video que grabó con el youtuber, Escorpión Dorado.

"Antes sí me pasaba de listo con los periodistas, me enganchaba, pero aprendes... Era la pinche calentura porque él me estaba chingue y chingue; igual que José Ramón (Fernández) cuando estaban en TV Azteca, pero yo tan güey que me calentaba y enganchaba", dijo Cuauhtémoc Blanco.

Sin embargo, el gobernador en la actualidad lo tomó en broma y como parte de una reflexión, contó que le pidió disculpas.

En cuanto al video de ese inusual momento que protagonizaron ambos personajes, se logra observar cuando el exfutbolista golpeó al periodista deportivo.