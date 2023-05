La "colada" en el Met Gala 2023 que se hizo tendencia en redes sociales (video)

Este lunes 1 de mayo se celebró la Met Gala, con famosos y elegantes invitados y sí, una cucaracha se coló al evento.

La Met Gala de este año tuvo como temática a Karl Lagerfeld, un famoso y reconocido diseñador que falleció en el 2019.

La edición de este año tenía la intención de hacerle un homenaje, y las figuras más importantes del entretenimiento y la moda estuvieron entre los presentes, como Dua Lipa, Rihanna y Penélope Cruz.

Sin embargo, uno de los personajes más mencionados fue un asistente inesperado del evento. Una cucaracha que se terminó colando en la alfombra y varios fotógrafos la captaron.

A cockroach has arrived at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/4YiEPs5cIT — Variety (@Variety) May 2, 2023

Muchos comentaron sobre el suceso, todos en tono cómico. Incluso el diario Variety se unió a la conversación sobre la cucaracha. Ellos fueron los que informaron que la cucaracha había sido pisada y que murió en la misma noche del evento, al publicar en sus redes sociales una esquela.