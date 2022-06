Las Ketchup celebran los 20 años de su gran éxito "Aserejé"

Es uno de los temas más sonados a principios del milenio y aún provoca que cientos de personas se pongan a bailar con su peculiar ritmo.

Pilar, Lola y Lucía Muñoz son las hermanas que le dieron vida a la canción “Aserejé”, que se reproducía a más no poder en la radio de aquel 2002.

El tema fue punta de lanza del disco “Las Hijas del Tomate” del grupo Las Ketchup conformado por estas hermanas que se convirtió en número 1 en 20 países y vendió 7 millones de copias.

¿De qué va?

“Y aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi”. Una melodía única que pocos cantan correctamente. Desde que salió el sencillo, las teorías sobre el significado de este refrán incomprensible se han multiplicado, llegando incluso a circular un rumor que lo asociaba a cánticos demoniacos en honor al Diablo.

En realidad, la letra no es nada más lejos de la realidad. Trata de un joven, Diego, que decide acudir a una discoteca una noche, pasado de copas y habiendo consumido algún tipo de droga.

“Viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van restos de contrabando”.

Diego es amigo del DJ de la discoteca, por lo que decide pedirle que ponga su canción favorita, Rapper’s Delight de The Sugarhill Gang, que apareció en 1979.

Diego, que no domina el inglés y que además se ha tomado unas copas de más, no consigue cantar correctamente la letra y deforma la melodía.

El resultado es el afamado estribillo de Aserejé. Así, Rapper’s Delight dice, en inglés: "I said-a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip hip hop-a you don't stop the rock, it to the bang-bang boogie, say up jump the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat”.

Sin embargo, el éxito también representó problemas para las hermanas.

Las ventas de discos de Las Ketchup explotaron durante el 2002, lo que inició un proceso judicial entre el sello discográfico Shaketown Music, productor de Aserejé y Sony, encargada en la distribución del sencillo.

Shaketown denunció a Sony por incumplimiento de contrato, alegando que solamente habían recibido pagos por 200 mil dólares de los 7 millones de copias vendidas.

Así como fue su ascenso fue la caída de las cantantes.

Su descenso en popularidad se produjo tras su actuación en el Festival de Eurovisión de 2006, que ocupó un discreto puesto 21 con la canción Un Bloody Mary.

En la actualidad Las Ketchup siguen haciendo apariciones estelares como invitadas en escenarios del varios países.

En 2021, actuaron para la televisión polaca durante la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia para, según informaba el portal de noticias Notes from Poland.

“Animar a las tropas polacas en estos momentos tan difíciles”. Un polémico concierto que no tardó en despertar fuertes críticas en Twitter, que alegaban que no era el mejor momento para cantar una canción como Aserejé, demasiado fiestera y movida.