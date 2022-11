¿Cómo son los guatemaltecos? Esto dijo Daddy Yankee en pleno show (video)

Durante la segunda presentación de Daddy Yankee en Guatemala, el famoso describió cómo son los guatemaltecos, llenando de emoción a los asistentes.

EN CONTEXTO: El video de Daddy Yankee dedicado a los guatemaltecos

El famoso se despidió de Guatemala y habló acerca de cómo se siente cada vez que llega al país.

"Cada vez que vengo aquí me llevo una gran impresión de ustedes, gente muy humilde, gente súper buena, la cortesía, la gentileza de ustedes, siempre es a todo nivel, ¡gracias Guatemala! por tanto cariño, por seguir mi trayectoria y mi carrera".

Acerca de su despedida dijo:

"Tengo una montaña rusa de emociones, ustedes lo entienden, una cosa increíble, son tantos recuerdos tan bonitos de este hermoso país y me llevo está última memoria, este último recuerdo de todos ustedes, gracias porque regreso a Puerto Rico diciendo que cuento con un país hermano llamado Guatemala, ¡muchas gracias!, a quienes han atesorado tantos momentos, tantos recuerdos grandiosos a través de mi trayectoria solamente les digo: Dios los bendiga, muchas bendiciones a todos ustedes y gracias por hacer mi carrera tan especial".

"Qué bonita Guatemala ¡muchas gracias!, nosotros los artistas le ponemos tanto empeño a la música, al estudio, a veces nos afanamos por los premios pero hay algo más que he aprendido a través de tantos años y es el cariño, el amor y el respeto, eso va más allá de todo, eso sí me lo llevo en el corazón. Así que Guatemala ¡gracias!, porque han sido muy especiales, cada vez que vengo, cada vez que alguien me invita a una taza de café, me trae un plato de comida me dice: DY, te queremos mucho y eso para mi son los recuerdos más grandes que me llevo, estos momentos que le voy a contar a toda mi gente, les diré: 'tú sabes que yo fui a Guatemala y esa gente me trató con un cariño increíble, así que muchas gracias".

"Una de mis inquietudes de chamaquito era '¿por qué el mundo no puede cantar en español?'. yo siempre decía eso, el mundo puede cantar en español y gracias a Dios he visitado el mundo entero pero ha sido con mi idioma, con lo que nos identifica a nosotros que nos caracteriza" concluyó.

Daddy Yankee se presentó el 2 y 3 de noviembre en Explanada Cayalá.

MIRA EL VIDEO: