Danna García confiesa que su hijo ya no la reconoce

El aislamiento de Danna García ha sido un duro golpe para toda su familia, desde su forzoso aislamiento en México, al dar positivo a coronavirus su vida ha dado un gran giro.

En una entrevista con un medio de comunicación hace unos días, la estrella de "Pasión de Gavilanes" reveló quien la contagió de Coronavirus.

¿Tú te imaginas dónde te contagiaste? le preguntó una conductora de "Un Nuevo Día" en una emisión del programa:

"Sí, yo estaba en Miami y volé a España porque teníamos cosas que resolver, aterricé en Madrid. Mis suegros son españoles, yo me quedé en la casa de ellos, por instrucción de mi pareja: 'ayuda a mis papás', que son mayores, vamos a comprarles el súper y mi suegra estaba estornudando y tosiendo, cuando la oía decía ¿quién es? y me decía, 'soy yo pero es alergia', ella dio positivo antes que yo", explicó.

Lo más duro para Danna, quien ha dado tres veces positivo al virus es haber dejado instrucciones a su familia para cuidar a su pequeño Dante si ella moría, confesó en una entrevista a Univisión:

"Cuando me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargara de él y cómo se encargaran, cuál era mi voluntad", expresó.

Pero fue un reciente post que subió a sus redes sociales, que luego lo borró, el que demostró la difícil situación que atraviesa con su hijo.

En el se leía:

"Hoy, viendo a mi niño por cámara, le piden que mande un beso a su mamá y él les pregunta señalándome: '¿a esta mamá?'. Los niños olvidan rápido, los que los rodeamos somos los que tenemos que hacer que nuestro recuerdo sea inolvidable. Mi vida de mamá en aislamiento", expresó.

Luego que Danna borrara estas duras palabras muchos le expresaron sus muestras de apoyo.

En otra ocasión, al hablar de su hijo contó el duro momento cuando Dante fue alejado de sus brazos debido a la enfermedad:

"Mi hijo ha pasado por todas las etapas. Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar.... Después empezó la etapa de 'mamá no' que no le pongan a mamá, está enojado conmigo", contó la actriz.

