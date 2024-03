¡Causó daños en tierra! Avión Boeing 777 pierde una llanta durante su despegue

-

Se captó el momento exacto en el que un avión Boeing 777 pierde una llanta en el despegue.

Durante la tarde del jueves 7 de marzo, fue captado en video el momento exacto en el que un avión Boeing 777 pierde una llanta durante su despegue.

En las imágenes se puede observar claramente como el neumático se desprende del avión con 400 pasajeros a bordo, obligando el aterrizaje de emergencia.

El avión, cuyo destino era Japón, tuvo que regresar rápidamente a tierra luego que la rueda se desprendiera y cayera en un estacionamiento del aeropuerto internacional de San Francisco.

Tras caer, la llanta dañó varios vehículos que se encontraban en el parqueo, además de una malla de acero que se encontraba protegiendo el recinto.

Uno de los carros afectados sufrió un golpe fuerte en la parte de atrás del vehículo, destrozando prácticamente una de las puertas traseras y la capota rígida.