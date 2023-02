“The Dark Side Of The Moon” de Pink Floyd cumple 50 años

La banda logró colocarse como una de las mejores de todos los tiempos y uno de sus mejores discos cumple medio siglo.

Quién diría que uno de los discos de Pink Floyd pudiese trascender el tiempo y seguir siendo uno de los más admirados por sus fans y una gran cantidad de público de todas la edades.

Prueba de ello es que, desde su lanzamiento en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973, "The Dark Side Of The Moon" ha figurado en la Billboard 200, una lista que recoge los doscientos álbumes más vendidos semanalmente, nada menos que durante 969 semanas.

Muchos de los temas que componen "The Dark Side Of The Moon" siguen sonando en la actualidad en las radios comerciales, se continúan descargando por miles en las plataformas.

Incluso su vigencia llega en forma de conciertos como los que en marzo llevará a cabo Roger Waters en Madrid y Barcelona, dentro de una gira mundial en la que repasa los grandes éxitos de Pink Floyd.

De hecho, la banda ha lanzado una edición de lujo para celebrar el 50 aniversario de este álbum, y el propio Waters se ha enfrascado en una nueva grabación personalísima del mismo "partiendo de cero".

Su historia



El que era el octavo disco de estudio se convirtió en una sensación musical de la época.

Tras dejar atrás unos años marcados por la psicodelia y el liderazgo de Syd Barret, que salió del grupo en 1968 aquejado de problemas mentales, el cuarteto, entonces con Gilmour en sus filas, optaba en este título por un rock progresivo, incluyendo voces femeninas, un sintetizador, una gran variedad de efectos sonoros, pero, sobre todo, unas letras más directas y filosóficas que unían a modo de hilo argumental todas las canciones del disco.

Sin embargo, Pink Floyd comenzó a tocar los temas que posteriormente compondrían el álbum un año antes de su lanzamiento.

Los estrenaron en directo con anterioridad al comienzo de la sesiones de grabación que tendrían lugar en los míticos estudios londinenses de Abbey Road.

Eso le permitiría a la banda ir realizando ajustes, retoques y perfeccionando el resultado final que saldría de las grabaciones.

Incluso el álbum estuvo a punto de perder buena parte de su carácter lunático cuando decidieron cambiar el título original por el de "Eclipse" al percatarse de que ya existía un "Dark side ff the moon", obra de un grupo llamado Medicine Head.

Sin embargo, al comprobar que ese álbum no había adquirido la más mínima relevancia regresaron al título original.

View this post on Instagram A post shared by Pink Floyd (@pinkfloyd)

Este nuevo trabajo de Pink Floyd revolucionó no solo el mundo del rock progresivo, sino que supuso un éxito rotundo en ventas, primero en Estados Unidos, después en el Reino Unido y más tarde en medio mundo.

Se calcula que en estos 50 años las ventas del disco han superado los 50 millones de copias.

Money, probablemente el tema más exitoso del disco, y que es un clásico en todas las emisoras de música rock, surgió a partir del efecto que Waters obtuvo al lanzar monedas a una vasija en su casa, cerca del campo donde jugaba el Arsenal, equipo del que era seguidor.

Se cuenta, a modo de anécdota, que en alguna ocasión las grabaciones se tuvieron que parar porque Waters acudía a ver jugar a su equipo.

Han pasado cinco décadas desde el lanzamiento de este influyente trabajo, pero su vigencia se mantiene plena.