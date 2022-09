El sentido homenaje de Foo Fighters a Taylor Hawkins

Este sábado se rindió un homenaje a Taylor Hawkins, baterísta de Foo Fighters y Dave Grohl, no pudo contener las lágrimas al cantar "Times Like These".

Artistas como Liam Gallagher y Paul McCartney se dieron cita en el Wembley Stadium en donde la banda Foo Fighters regresó a los escenarios tras más de cinco meses sin tocar.

La emoción le ganó al líder de la banda, tras la dura perdida de Taylor Hawkins, el famoso músico que murió el 25 de marzo de 2022, cuando su cuerpo fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Bogotá, Colombia, donde la banda tenía previsto actuar en el Festival Estéreo Picnic.

El grupo decidió cancelar su gira tras la muerte de su compañero y no volvió a actuar hasta este sábado 3 de septiembre, el primero de los dos conciertos dedicados a Taylor Hawkins. El segundo será el 27 de septiembre en el KIA Forum de Los Ángeles.

"Taylor y yo somos como hermanos, los dos somos mejores amigos, encuentras pocos mejores amigos en esta vida. Taylor y yo fuimos separados al nacer", decía Dave de Hawkins acerca de su relación.

En 2001, Taylor Hawkins tuvo una sobredosis de heroína que casi le cuesta la vida, por lo que Dave Grohl le compuso una canción llamada "On the Mend".

Taylor Hawkins fue impulsor de Foo Fighters, aunque no estuvo en la formación inicial, motivó a Dave Grohl para fundar la banda tras la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, ex formación de Grohl, un duro golpe para él.

Mira el emotivo momento:

What an absolute legend Dave Grohl is. He’s lost his best mate and his mum this year so god only knows how hard it is for him to get up on that stage so soon after and perform like he has done tonight #taylorhawkinstribute



pic.twitter.com/rYpJF8MTE3 — The Rock Revival (@TheRockRevivaI) September 3, 2022