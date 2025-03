David Faitelson denuncia que fue víctima de agresión sexual

-

David Faitelson denunció que tras asistir a un partido de fútbol y cuando se dirigía a realizar un enlace fue víctima de agresión sexual.

El conocido periodista deportivo, de origen mexicano David Faitelson denunció que recientemente fue víctima de una agresión sexual, cuando salía del estadio de Las Chivas del Guadalajara.

En un video, Faitelson narró que después de que terminó el encuentro deportivo se dirigía a realizar un enlace a la cancha, cuando ocurrió el desafortunado incidente.

El comunicador indicó que caminaba por el pasillo, mientras la gente se aglomeraba y le pedía fotografías, por lo que se detuvo para las imágenes.

También que recibió insultos y que incluso le lanzaron a la cabeza, un vaso lleno de cerveza. Además, que un aficionado del América le ayudo con una sudadera para que se limpiara el rostro.

"Se quitó una sudadera blanca, me la da para que me limpie y abajo tenía la camiseta del América", "Lo del vaso no fue lo peor", detalló Faitelson.

La agresión sexual

En el material audiovisual, Faitelson continuó diciendo que le daba pena tener que informar que había sufrido agresión sexual y pide que las autoridades lo tomen en cuenta para que no vuelva a suceder.

"Me da mucha pena tener que comunicarlo, pero me siento en la obligación de comunicarlo porque espero que esto no vuelva a suceder (...) Hubo un momento en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual", indicó el periodista deportivo.

Continuó diciendo: "una persona metió su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba y yo prácticamente di un salto hacia adelante. Es un tema, a mi me apena muchísimo que suceda", puntualizó.

Finalmente dijo que espera que esto no vuelva a suceder. "Más allá de la agresión de la cerveza, yo siento qué, y no porque sea hombre no significa que no pueda sufrir una agresión de tipo sexual, que realmente fue muy desagradable, uno de los momentos más desagradables de toda mi vida y mi carrera como periodista", reiteró.

Estas fueron las declaraciones del polémico periodista: