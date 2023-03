Las decisiones de Shakira que enojaron a Piqué y su familia

Al parecer una actitud de Shakira habría enojado a la familia de Piqué luego de 12 años de matrimonio.

Se dice que la mudanza de la artista a Estados Unidos ya es un hecho y se llevaría a cabo el próximo 1° de abril, aprovechando el receso por Semana Santa para que los hijos de la pareja, Sasha y Milan terminen sus estudios en Miami. Además el traslado del padre de Shakira de 91 años también es un poco difícil por ello contrataría un avión sanitario.

Este cambio de hogar planificado en el divorcio habría hecho enojar al futbolista y su familia, pues según el diario As la artista no habría informado oficialmente de la inminencia de la travesía a los padres del ex futbolista, Joan y Monserrat quienes son vecinos.

la familia de Piqué está enojada con Shakira. (Foto: FC Barcelona)

Al parecer la relación con ellos se deterioró al punto que los vecinos se enojan cada vez que escuchan ruidos molestos provenientes de la mansión donde su hijo habitó, a pesar de que guardan la distancia no están de acuerdo con las formas y tiempos en que está ocurriendo todo.

Se dice que los Piqué no están de acuerdo con que la mudanza definitiva se dé en pleno año escolar y es "una barbaridad" pues consideran que lo ideal sería que finalizaran sus estudios para viajar a Estados Unidos. Shakira está obligada a informar de los viajes con 15 días de antelación, el plazo aún no se ha cumplido.

Según el periodista Jordi Martin quien ha seguido este conflicto por su cercanía con Shakira, "Piqué tendrá que ir 10 días al mes a Miami, porque es lo que establece la custodia y la condición es que vea a los niños sin Clara Chía Martí".