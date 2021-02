Deep Nostalgia es una herramienta que te permite, con una solo fotografía, conocer cómo se movían, sonreían y lucían tus antepasados en la vida real.

La inteligencia artificial permite animar rostros de tus seres queridos en fotografías. Deep Nostalgia produce una descripción realista de cómo luciría una persona si hubiera sido captada en video.

Esta herramienta utiliza algoritmos que le permite animar cualquiera de los rostros de una fotografía para lograr que se muevan, parpadeen y sonrían.

¿Cómo funciona?

La compañía MyHeritage cuenta con diversas secuencias posibles de gestos que se pueden aplicar a una foto, y cada una proviene de un video pregrabado, lo que permite dar movimiento a las imágenes de tus antepasados.

Si te lo estabas preguntando, sí funciona para fotos en blanco y negro. También puedes usar imágenes a color, fotos coloreadas o aquellas cuyos colores hayan sido restaurados.

Para usar la tecnología Deep Nostalgia no debes pagar, pero sí dar una dirección de correo electrónico y aceptar los términos y condiciones, así como su política de privacidad.

Sigue estos pasos para animar tus fotografías desde una computadora:

Ingresa al sitio MyHeritage. Crea una cuenta, llena el formulario de registro o puedes usar tu cuenta de Facebook o Google.

Selecciona “cargar fotos”, elige un archivo de tu computadora o arrastra y suelta una imagen de tu elección en el marco de fotos.

Una vez cargó la foto, selecciona una cara para animar entre los rostros individuales que se han detectado en la imagen.

Animar una cara en una foto puede tomar de 10 a 20 segundos y dependerá de la duración del video del controlador. Cuando tu video animado está listo, comenzará a reproducirse de inmediato.

Cuando tu animación esté terminada, podrás compartir en tus redes sociales.

Si prefieres, puedes descargar la aplicación móvil gratuita desde la App Store o Google Play.

"Deep nostalgia" can turn old photos into moving videos and I can't decide if it's amazing or creepy af pic.twitter.com/uX8A3zPofm — Living Morganism (@ok_girlfriend) February 27, 2021