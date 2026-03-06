Caso Hansel Szarata: Defensa de García Rubio usa IA en juicio y pide absolución

-

El juicio en contra de Carlos García Rubio llegó a su fin con la presentación de las conclusiones. El Tribunal podría dictar sentencia la próxima semana.

Luego que el Ministerio Público pidiera 20 años de prisión en contra de Carlos García Rubio por el delito de homicidio, la defensa del sindicado cuestionó la investigación del MP.

En las conclusiones del caso, la abogada Ester Guerrero, hizo mención de las discrepancias en la acusación y aseguró que la investigación no había sido objetiva.

Mostró nuevamente el único video que existe del momento del hecho, recordando que "curiosamente las demás cámaras no grabaron".

"Hay movimientos en la parte de frente que es la camioneta de Carlos y ellos vuelven a regresar. Los vehículos no se mueven y en eso Hansel intenta salir, sin embargo se ve que el vehículo blanco por donde tenía que pasar pues se le pone frente. Allá está uno de los guardias a mano derecha. Carlos no se ve y el otro guardia tampoco se ve porque están enfrente del vehículo", dijo la abogada.

Abogada Ester Guerrero, defensora de Carlos García Rubio, cuestiona la acusación del MP.



Muestra el video del hecho y asegura que la investigación no fue objetiva. pic.twitter.com/BZTF7XNGrv — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

También mencionó que hasta el momento se desconoce qué disparo causó la muerte de Szarata, porque no se llegó a esa conclusión.

"Estaba armado Andres Cano y no sabemos si Roberto Padilla tenía otra arma, solo lo pueden saber ellos, los dos guardias de seguridad también lo estaban. Si la investigación hubiera sido objetiva, el mismo día, a todos estos les hubieran hecho la prueba fulminante", agregó Guerrero.

Defensa de Carlos García Rubio señala que hay discrepancias en los peritajes, que no se investigó a otras personas y que hasta ahora se desconoce qué disparo causó la muerte de Hansel Szarata. pic.twitter.com/ae8b8ChU0S — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Según la defensa, no es congruente el disparo que recibió Szarata en la posición de Carlos García, por lo que señala que el sindicado no pudo causar la muerte de la víctima.

La abogada defensora también cuestiona el impacto que recibió la víctima (Hansel Szarata) y la posición en la que estaba el sindicado (Carlos García Rubio). pic.twitter.com/snP4RCVUm7 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Durante su argumentación, la abogada dijo que usó Inteligencia Artificial para preguntarle por el caso y que incluso la IA sugirió que el principal sospechoso del disparo fulminante sería Andres Cano y no el actual acusado.

"Si el tirador que se observa en el video que se encontraba en el ángulo posterior izquierdo, o sea, Cano, es el principal sospechoso, muy interesante, la IA, en relación a eso, o sea, no hay pretexto para que el Ministerio Público nos haya venido a mentir aquí porque era bien facilito ver el video y analizar como fueron las cosas", expuso la abogada.

En su defensa, la abogada Estar Guerrero, menciona que usó Inteligencia Artificial y que esta concluyó que por la posición de las personas, el principal sospechoso sería Andrés Cano. pic.twitter.com/YNQLYZ9mEN — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Por último, la defensa pidió que García Rubio sea absuelto y se certifique lo conducente contra la Fiscalía.

Defensa de Carlos García Rubio pidió que su patrocinado sea absuelto y pidió que se certifique lo conducente en contra de la Fiscalía y peritos. pic.twitter.com/dwkdneD9Gv — Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 6, 2026

Posteriormente el juez suspendió la audiencia y convocó a las partes el próximo 11 de marzo, se espera que ese día el sindicado brinde su última palabra y que el juez confirme la fecha en la que dictará la sentencia.