Diputada denuncia a Cultura por no declarar patrimonio la mantequilla de costal

Autoridades del Ministerio de Cultura se han retrasado en declarar patrimonio intangible la mantequilla de costal y ahora serán objeto de denuncias penales.

La diputada del partido Valor, Lucrecia Marroquín, amenazó con denunciar a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes por no agilizar los procesos para declarar la mantequilla de costal como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

Durante una citación en el Congreso, la congresista aseguró que durante un año el Ministerio de Cultura no ha hecho nada para avanzar en la declaratoria.

"No ha notificado previos... piden un montón de requisitos y no han solicitado nada... no hay una resolución donde usted lo solicita", reclamó la legisladora al personal de Cultura.

Haré una denuncia en la Contraloría de Cuentas por la negligencia del asesor jurídico del Ministro de Cultura y Deporte de haber engavetado por 1 año la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible el proceso de la mantequilla de costal.#pactodetransparencia pic.twitter.com/xQcUrx1dgc — Lucrecia Marroquín de Palomo (@almdepalomo) July 24, 2023

Desde el 2021 la diputada Marroquín inició los trámites con el Ministerio de Cultura para lograr la declaratoria de la mantequilla lavada como un Patrimonio Intangible de Guatemala, a petición de productores de lácteos en Jalapa.

Según la congresista, la declaratoria es importante para el país porque es un producto que se ha heredado como una tradición generacional y las técnicas que se usan provienen desde la época de la colonia.