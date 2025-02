Denuncian al diputado "Tres Kiebres" de supuestas amenazas e intimidación

-

Vecinos de El Ingeniero, Chiquimula, denunciaron al diputado Esduin Javier, conocido como "Tres Kiebres", por supuestas amenazas e intimidación. El congresista niega las acusaciones.

La denuncia fue presentada por Marco Antonio Juárez y otros comunitarios, en una conferencia de prensa que fue replicada por el Comité de Unidad Campesina (CUC).

De acuerdo con Juárez, la tarde del sábado 8 de febrero, recibió una llamada del diputado Javier, para advertirle que "no se involucrara de lleno" en los asuntos de la comunidad, y le exigió que desalojaran un terreno municipal que varias familias tienen ocupado.

"Me dijo que él (Javier) es el dueño del terreno El Brasilar, cosa que sabemos que es un terreno municipal, pero como están acostumbrados a desalojar a los vecinos, ahora anda diciendo que yo estoy vendiendo o regalando los terrenos, pero así me acusa a mi, tal vez él lo hizo en su momento", detalló el vecino.

Según el denunciante, el congresista le habló de una manera "abusiva y prepotente" aprovechándose de la inmunidad que goza, y amenazándolo le dijo que las 44 familias que tienen ocupado el terreno, deben desalojarlo de manera inmediata.

Ante esta situación, Juárez pidió al presidente del Congreso, Nery Ramos, y a las autoridades de Gobierno, que se involucren y busquen alguna manera para sancionar al diputado, pues "esta no es la manera de comportarse con los vecinos", dijo.

También responsabilizó al diputado, conocido como "Tres Kiebres", de cualquier cosa que pueda pasarle a él, a sus familiares y a los líderes de la comunidad.

Rechaza señalamientos

Por su parte, el diputado Javier negó las acusaciones y aseguró que Juárez se encuentra molesto, porque hace unas semanas la comunidad lo expulsó del puesto que ocupaba en el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode).

Además, explicó que han iniciado un proyecto con donaciones de empresarios privados, para la construcción de un "anillo periférico" en la entrada de "El Shusho", ya que por su cercanía a Chiquimula, se forma un gran congestionamiento.

"El terreno del que habla el señor es propiedad de Juan Figueroa, quien ya nos cedió un espacio para la construcción de la obra. Estas personas no quieren, porque son de aquellos que van a un lugar, invaden, venden el terreno y van a otro, y lo vuelven a vender", manifestó el legislador.

De igual manera negó haber amenazado a los comunitarios e indicó que si se siente amenazado, podría ser por el estilo de vida que lleva.

"Él puede decir misa, pero el sistema de vida que lleva no lo conozco. Yo me responzabilizo de mi vida y de cómo me comporto", manifestó Javier.