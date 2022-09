Denuncia estafa: Le hicieron un "deposito bancario" y se llevaron su vehículo

La propietaria pide ayuda para encontrar su vehículo que había vendido pero la estafaron durante el proceso

La propietaria de una camionetilla relata que había llegado a un acuerdo con una pareja de hombre y mujer que estaba interesada en comprarle su vehículo.

Aparentemente le habían realizado un depósito bancario, pero cuando ella intentó retirar dinero, no estaba en la cuenta. La denunciante da detalles del vehículo para que la ayuden a encontrarlo y un número de teléfono para que la contacten.

La denuncia fue compartida por el medio Noticias GT donde la afectada describe: "Fui estafada el día jueves por dos personas, un hombre y una mujer, supuestamente me habían depositado, y el banco me mandó un mensaje que ya había sido transferido el dinero a mi cuenta pero el día de hoy que intenté retirarlo del banco, ese dinero no estaba", puntualizó.

"Si alguien la llega a ver esta Toyota Rav 2007, color blanca puede comunicarse al teléfono 42340356 se dará gratificación, les agradezco el número de placas es P101JWB", refirió la propietaria.