Denuncian robos en cafeterías que están dentro del Aeropuerto La Aurora

Empleadas de algunas cafeterías que están dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora denunciaron robos.

Durante una fiscalización a las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, el diputado Aldo Dávila conversó con personal de cafeterías que se encuentran dentro de la terminal aérea.

El personal de estas cafeterías, que están a pocos metros de la entrada, denunciaron que han sido víctimas de robos por personas particulares que ingresan a tomar producto y salen sin pagar, sin que la seguridad del Aeropuerto o la Policía Nacional Civil hagan algo.

"Enfrente de nosotros vino a forcejearme porque se llevó dos galletas y le dije no, me paga o me da el producto, los oficiales lo agarraron pero lo soltaron a las tres horas y regresó. El chico entra y hay loquitos que entran y pobres pero nosotros trabajamos por necesidad", dijo una de las encargadas de la cafetería.

El diputado Dávila cuestionó al personal de seguridad del Aeropuerto porque asegura que deben evitar este tipo de incidentes. "Son las 10:30 de la mañana y roban en las cafeterías del Aeropuerto Internacional La Aurora, ya vió, escuchó, no me diga que no estaba turno. Usted es el jefe", increpó el congresista.

Asaltos en varios locales del Aeropuerto Internacional la Aurora pic.twitter.com/mrYncxQ5Hj — Aldo Dávila (@aldodavila_gt) June 30, 2022

Esta denuncia, se suma a otras en contra de las condiciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en las que se ha evidenciado falta de seguridad, ya que hay puertas en las que se puede ingresar sin restricción.

Soy502 ha intentado conseguir un pronunciamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil debido a los múltiples señalamientos. Sin embargo, las autoridades de dicha institución no han respondido a las llamadas.