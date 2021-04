Descubren una nueva región en la Vía láctea

El trabajo fue publicado en la revista británica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y habla de que el espolón no es una estructura compacta, que parece tener movimiento consistente.

La investigación fue hecha por un grupo de científicos del CAB, liderado por Michelangelo Pantaleoni González y Jesús Maíz Apellániz.

Pantaleoni dijo que comprobó toda la estructura, ubicada ligeramente por encima del disco galáctico, a unos 300 años luz de altura sobre el plano medio de la galaxia.

“Posiblemente sean oscilaciones del disco galáctico resultado de la convulsa evolución de la galaxia, quizás sean los ecos de colisiones con otras galaxias hace miles de millones de años o quizás sea algo más”, diijo el investigador.

Pantaleoni dice que la nueva región es un “puente de estrellas masivas azules que se extiende por un ramal de 10.000 años luz de longitud y sale del brazo espiral de Orión, para conectar con el de Perseo”.

Además afirmó que el espolón de Cefeo no se había visto antes porque no existía un catálogo estelar detallado.

“En el mapa galáctico que hemos trazado, que es la actualización del catálogo ALS (de Alma Luminous Stars) y tiene 20.000 objetos celestes clasificados, se observa una sobredensidad de estrellas en un espacio que antes estaba aparentemente vacío”, explicó.

Según los datos, las estrellas azules masivas que componen el nuevo espolón, llamadas por los astrofísicos estrellas OB, son las más grandes, más escasas y de mayor temperatura de la galaxia.