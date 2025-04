Desde la ambulancia: pastor denuncia que fue golpeado por la congregación (video)

-

Pastor evangélico denuncia que fue víctima de agresión por parte de su congregación. Acusa a su progenitora de golpear a su esposa.

Mientras era trasladado en una ambulancia, el pastor evangélico de la Iglesia Misión del Espíritu Santo Monte Sinaí de Xela, Pablo Reyes denunció que fue víctima de agresión por parte de la congregación.

El líder de la mencionada iglesia dijo: "Hermanos Dios los bendiga, voy herido hermanos amados, voy herido aquí, me acaban de golpear ahorita, me agarraron todos los hermanos practicantes y me golpearon", dijo Reyes.

También pidió que oren por su salud y que seguirá predicando por el evangelio pero que se retirará de la mencionada iglesia. "Yo me retiro de la Misión Monte Sinaí", puntualizó.

En el material audiovisual explicó que su progenitora fue quien golpeó a su esposa. "Mi mamá golpeó a mi esposa, quiero suplicarles que oren por mí siempre", afirmó.

Estas fueron sus declaraciones:

Tras el enfrentamiento con los miembros de la iglesia, el pastor fue evaluado por Bomberos Voluntarios y trasladado hacia el Hospital Regional de Occidente.

La pelea

En redes sociales se viralizó el momento en que varios miembros de la iglesia evangélica Misión del Espíritu Santo Monte Sinaí, protagonizaron el enfrentamiento a golpes.

Las imágenes revelan que dos hombres se propinan puñetazos y caen al lado de una mesa, mientras una mujer reclama a otra haberle tocado el rostro.

Momentos después, la mujer que increpa a la otra, la toma del cabello y la golpea; pero esta afirma que no hizo nada.

Según las imágenes compartidas en redes sociales, el enfrentamiento duró más de 5 minutos, en los que varios de los presentes pelean.

Los hechos ocurrieron la noche del recién pasado viernes Santo. Estas son las imágenes: