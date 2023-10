Los desgarradores videos que muestran la situación de guerra en Israel

-

Videos en redes sociales exponen la pesadilla que se vive en Israel tras declararse en guerra.

La mañana de este sábado 7 de octubre, Israel se declaró en estado de guerra luego de ser atacados sorpresivamente por la Franja de Gaza.

Este ataque ocurrió justo mientras cientos de familias israelitas celebraban Shabat, por lo que muchas de ellas fueron asesinadas.

Cuerpos masacrados en las calles, brutales secuestros y profanación de cadáveres son algunas de las imágenes que se han viralizado en redes sociales y que han causado indignación a nivel internacional. El nombre de "Israel" es tendencia es X (Twitter) por la misma situación.

Mira algunos videos:

| Familias enteras y vehículos llenos de civiles israelíes masacrados en el ataque de Hamás en Israel. pic.twitter.com/FSvO5PLaTK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 7, 2023

| Centro de Tel Aviv, Israel: pic.twitter.com/IHhRfasVDh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 7, 2023

| URGENTE: Pasajeros refugiándose en el aeropuerto de Tel Aviv mientras suenan las sirenas y cohetes palestinos atacan la ciudad desde Gaza. pic.twitter.com/N5UThdzvev — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 7, 2023

Palestinos atacaron a los asistentes a una fiesta en el kibbutz de Urim, al sur de Israel.



(vía @beltrandelrio ) pic.twitter.com/pllDUqi3QH — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 7, 2023

| Noche de TERROR en Israel. Otro cohete terrorista palestino de Hamás, alcanza el último piso de un edificio residencial en Tel Aviv. Los organismos de "DDHH" hacen silencio en complicidad con la izquierda criminal ante estos ataques a posiciones civiles en Israel. ⚠ pic.twitter.com/hoHQcJBtnm — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 7, 2023

Israel en guerra

El movimiento islamista palestino Hamás lanzó este sábado desde Gaza una ofensiva general contra Israel y aseguró que sus milicianos capturaron a ciudadanos del Estado hebreo, que replicó con bombardeos en una escalada que ya dejó cerca de 250 muertos, unos 200 de ellos en el enclave palestino.

"Estamos en guerra", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al tiempo que ordenaba "una amplia movilización" de reservistas.

"El enemigo pagará un precio sin precedentes", prometió el mandatario en un mensaje de video, en el que reconoció que Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, lanzó "un ataque sorpresa criminal".