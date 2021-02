Joseph Flavill sufrió un accidente tres semanas antes de que se decretara el confinamiento en el Reino Unido.

La historia de Joseph se ha viralizado, pues pasó 10 meses en coma y despertó sin tener idea del confinamiento por la pandemia del Covid-19, es más, contrajó el virus en dos ocasiones sin tener la menor idea.

¿Qué pasó?

En marzo de 2020, el joven de 19 años fue atropellado camino a casa, ubicada al centro de Inglaterra.

Luego del accidente, Flavill entró en un coma provocado por una lesión cerebral. Fue trasladado al Hospital General de Leicester, en donde pasó los primeros seis meses, luego fue llevado a Adderly Green en donde continúa, hasta la fecha, con su recuperación.

¿Cómo se contagió?

Durante su proceso de recuperación, Joseph contrajo el virus del Covid-19 en dos ocasiones, pero sin mayor problema. Todo ocurrió dentro del mismo hospital.

Ahora que ha despertado, aún le falta un gran camino por recorrer.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”, dijo Flavill Smith, padre del joven.