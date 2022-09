Piqué exigió ser el central mejor pagado del mundo en plena crisis del Barça

Piqué sigue estando en el centro de la polémica, no solo por su infidelidad con Shakira y su bajo nivel en el Barcelona, sino que ahora es por haberse filtrado su contrato.

Gerard Piqué sigue estando en el ojo del huracán, no solo por su infidelidad a la cantante colombiana Shakira y por su bajo nivel futbolístico, sino que ahora es por una investigación de El Mundo, en la cual revela su exigencia para que se convirtiera en el defensa central más caro del mundo. Ello ante las dudas de la directiva por sus conflictos de interés, además de que el club estaba sumido en una crisis económica, que incluso llegó a tener que prescindir de Lionel Messi, considerado entonces el mejor jugador del mundo.

El Mundo ha estado publicando los llamados "Barçaleaks", que inició con las negociaciones del FC Barcelona para el contrato de Leo Messi, Neymar y Dembelé, entre otros, con la anterior directiva, lo cual evidencia los malos manejos que condujeron al club a una grave crisis económica. En su última publicación, refirieron el oneroso contrato con Gerard Piqué, que impulsaron a mejorar el contrato para considerarlo el central mejor pagado del mundo, más por la presión que ejerció que por méritos deportivos.

Para ese entonces, el club se mostraba molesto con Piqué, ya que su compañía, Kosmos, había producido un documental en el cual evidenciaba el rechazo de Antoine Griezmann para fichar con el FC Barcelona. Aunque terminó firmando con ellos, en ese año se esperaba su arribo, pero no se produjo. Kosmos supuso que iba a aceptar el fichaje con el club catalán y por ello se metió en la filmación. Pero les salió mal. Aún así, decidieron seguir con el proyecto.

Pese a la molestia y a la crisis económica que ya se evidenciaba, Piqué negoció su renovación, la cual se anunció el 15 de noviembre de 2017. El FC Barcelona le presentó una oferta, pero el central catalán habló de ser el central mejor pagado del mundo, y expuso el caso de que Sergio Ramos había alcanzado un acuerdo de ganar 12.5 millones de euros netos por temporada. El Barça estaba dispuesto a llegar a 15 millones de euros.

Piqué exigió un salario de 142 millones de euros para las siguientes cinco temporadas, lo cual daba como resultado 24.8 millones de euros brutos por temporada, lo cual no incluía bonos por metas. El club incluyó, además, lo que llama "bonus fiscal".

Con la llegada de la pandemia, Piqué fue uno de los futbolistas que aceptó recortar su salario. Sin embargo, la reducción no fue real, sino que esos 142 millones de euros se iban a pagar, no en cinco años, sino que en más, así se reducía el pago anual, pero no el total.