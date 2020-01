"Destruyeron mi relación", dice hombre infiel visto en "kiss cam"

Un aficionado fue sorprendido besando a una chica durante un partido del Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, y su reacción al verse en la pantalla del estadio se hizo viral.

Al parecer al seguidor no le gustó para nada que la llamada "kiss cam" o "cámara de besos" transmitiera su dulce momento en la televisión nacional.

Deyvi Andrade es el nombre del hombre que por estos días se ha hecho famoso en su país. El joven aclaró el momento en el estadio con la persona que, efectivamente, no era su pareja.

“En mi defensa quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga y además en el video no se ve ningún beso, no sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios", escribió Andrade en Facebook.

"Solo me juzgan y me critican pero nadie se pone en mis zapatos, Dios no quiera y no les pase lo mismo, soy inocente de la burla mediática y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final digan lo que digan”, compartió el hombre.

Deyvi afirmó que la gente solo busca dañar a los demás y esa situación tuvo repercusiones en su relación formal. "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación, ¿qué más quieren? Ojalá que esto les sirva de algo por que solo le están haciendo daño a un hijo de Dios".

Es solo una víctima

"La mayoría de las personas que me atacan y me juzgan son mujeres, y uno que otro "men" haciéndose los puritanos, pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas las que se nos insinúan y nosotros caemos fácilmente en sus redes por que el enemigo siempre nos quiere ver mal, gracias a mi Dios estoy arrepentido y estoy bien y nada de lo que ustedes digan me importa, que quede claro que son ellas las que nos piden que las carguemos yo solo fui una víctima", dijo Deyvi.

*Con información de Milenio