Inician las actividades de la Caravana del Zorro este viernes

Las actividades de la Caravana del Zorro iniciarán este viernes previo al banderazo de salida de la Ciudad de Guatemala hacia Esquipulas, el sábado muy temprano.

EN CONTEXTO: Este es plan de contingencia que se implementará por la Caravana del Zorro

Desde este viernes 3 de febrero a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución, está programada la concentración de conductores de motocicletas y acompañantes que participarán en la tradicional Caravana del Zorro.

Se tiene previsto que la peregrinación hacia Esquipulas, Chiquimula, inicie a las 07:00 horas del sábado 4 de febrero.

Además, se espera que participen más de 15 mil motoristas, según confirmó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Prohibido quedarse en las pasarelas

Montejo también detalló que los peatones que asistan a ver el paso de los motoristas no podrán permanecer en las pasarelas, debido a que representa un riesgo.

"Deben de tomar en consideración que no se permitirá la ubicación de peatones sobre las pasarelas, a efecto de evitar cualquier vulnerabilidad", afirmó Montejo.