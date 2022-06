Los detalles del caso por el que Johnny Depp volverá a la corte

Tras finalizar las seis semanas de su juicio contra Amber Heard, Johnny Depp recibe una demanda legal en Los Ángeles de Gregg 'Rocky' Brooks, quien lo demandó por golpearlo en el set de "City of Lies". Estos son los detalles.

El actor fue acusado por el gerente de locación Gregg Brooks, quien afirma que mientras Depp estaba en las grabaciones de un thriller policial basado en los asesinatos de Tupac Shakur y The Notorious BIG, le dio dos golpes serios en la caja torácica.

¿Por qué reaccionó con violencia Depp al empleado en el film?

Todo comenzó cuando Brooks le dijo a Johnny y al director de la cinta que se estaba grabando, Brad Furman, que una escena no estaba funcionando.

Al parecer Johnny estaba alcoholizado e inmediatamente reaccionó golpeando a Gregg cuando le comentó que tenían que terminar de grabar todas las tomas ese mismo día y que la siguiente escena sería la última, ante esto Depp se le abalanzó y le dio dos puñetazos.

El gerente de locación dijo que tuvo que pedir apoyo a un agente de la policía para que la reacción violenta no fuera a más. Además de lastimarlo, Johnny lo insultó verbalmente y le dijo: "Te daré 100 mil dólares para que me pegues en la cara ahora mismo".

El trabajador fue despedido debido a que se negó a firmar un acuerdo para no demandar a la producción.

