Consignas en Día Internacional de la Mujer: ¡Las mujeres no se matan, no se violan!

Una marcha se realiza el el Día Internacional de la Mujer en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

Decenas de niñas y mujeres de diversas organizaciones participaron en la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que se realizó en el Centro Histórico, zona 1 de la ciudad de Guatemala.

La Plaza de los Derechos, frente a la Corte Suprema de Justicia fue el punto de salida para enfilarse a la 18 calle y 6ta. avenida de la zona 1, hasta la Plaza de la Constitución.

¡Vivas y libres nos queremos! ¡Las mujeres no se violan, no se matan, no se queman! ¡Los embarazos en las niñas y adolescentes son resultado de la violación sexual!, son algunas de las consignas de las participantes en la marcha.

Exigen derechos

En la caravana, las mujeres también exigieron justicia y libertad para las presas políticas. Así como derecho a un trabajo con Seguro Social, con igualdad salarial entre otros.

También, exigieron que se respeten los derechos a la educación, los servicios de salud, la seguridad y sin discriminación.

#8Marzo La marcha por el Día Internacional de la Mujeres se enfila en la Sexta Avenida en la ciudad de Guatemala #WomensDay pic.twitter.com/H5O5hex75q — Famdegua Guatemala (@FamdeguaG) March 8, 2022

"Hoy es un día de reivindicación, no de celebración. Los diputados no están dispuestos a legislar para todas las mujeres", aseguró la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).