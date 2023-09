¿Por qué canceló sus shows? El día que Arjona reveló su problema de salud (video)

-

El cantautor guatemalteco suspendió sus conciertos de fin de gira por una crisis médica que sufrió. ¿Cuál es su padecimiento?

A principios de septiembre, Ricardo Arjona preocupó a sus fans tras dar a conocer la suspensión de sus shows que dan cierre a su gira "Blanco y Negro" por una crisis médica que lo obliga a guardar reposo.

En un comunicado publicado por su disquera "Metamorfosis", explicaron que el guatemalteco fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral, sin dar más detalles de su condición médica.

En ese contexto, usuarios en redes sociales trajeron a colación una pasada entrevista realizada a Arjona, en donde reveló el padecimiento que tiene desde hace varios años.

"Voy a contar un secreto con el asunto del ejercicio. Es casi como una medicina para mí por dos factores: a mí me genera muchísima energía hacer ejercicio (...) esto lo descubrí después que un médico me recetó la rutina de ejercicio porque tengo un problema en la espalda. En mi época de basquetbol nos ponían a hacer rutinas con peso que me generaron una hernia que tengo", expresó en esa ocasión.

El intérprete de "Mujeres" reveló en dicha entrevista que estuvo a punto de ser intervenido en el quirófano y que los médicos le advirtieron que no volvería a hacer deporte en toda su vida.

"Hasta que me encontré un médico venezolano fantástico que me hizo hacer exactamente todo lo que me prohibían, y me dijo que la única manera de salir de este problema era haciendo mucho ejercicio (...) y entonces lo hago como una medicina, porque si paro de hacer ejercicio regularmente me quedo como trabado", puntualizó.

Cabe destacar que una infiltración de columna suele realizarse por distintos motivos. Entre ellas, cuando se tiene una hernia discal lumbar, de acuerdo con MegaNoticias, por lo que dicha afección sería la causante de la decisión del artista y su equipo de cancelar shows.

El video compartido en TikTok por el imitador "TributoCamilo" se hizo viral con más de 17 mil reproducciones y decenas de comentarios deseando a Arjona una pronta recuperación para retomar sus actividades.

