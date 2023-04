Difunden polémico video del Dalai Lama junto a Lady Gaga

Un nuevo video de Dalai Lama genera polémica aunque no es reciente, pues se grabó en 2016.

El Dalai Lama, líder espiritual tibetano, generó polémica en los últimos días tras un video en el que se le ve besando en la boca a un niño y pidiéndole que le "chupara la lengua".

En las cuentas oficiales del Dalai Lama se ofreció una disculpa pública y el tema se volvió tendencia en redes sociales.

Sin embargo, este viernes 14 de abril, un nuevo video se hace viral y el cual muestra la forma en la que el líder espiritual toca a la cantante Lady Gaga.

El video muestra cómo el líder espiritual le hace cosquillas e intenta tocar de manera frecuente las piernas de la artista hasta que ella coloca su mano sobre la suya para detener el contacto.

Los hechos ocurrieron en junio de 2016, cuando se reunieron en una conferencia en Indiana, Estados Unidos, con el fin de tocar temas relacionados con el cuidado de la salud mental y física en la sociedad, hablar de la espiritualidad y a su vez, de los problemas del momento.

En el video se observa a la cantante con una postura incómoda luego del hecho.