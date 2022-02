Disculpa pública de Kevin Moscoso por agresión al alcanzabolas de Malacateco

Kevin Moscoso compartió la disculpa pública por el tema de la agresión al alcanzabolas de Malacateco

Luego de que Kevin Moscoso, el arquero de Comunicaciones acudiera al juzgado de Malacatán, por el tema de su agresión a un alcanzabolas, este 9 de febrero compartió sus palabras en sus redes sociales.

"Nunca he sido una persona problemática, me he mantenido al margen de polémicas", empezaba su discurso Kevin Moscoso dirigido en especial a Comunicaciones y Malacateco.

Y tras lo ocurrido contra el alcanzabolas de Malacateco, el arquero indicó lo siguiente:

"Nunca fue mi intención buscar problemas con el joven alcanzabolas y mucho menos quererle hacer daño. Con la presión del juego y la intención de apresurar el mismo, teniendo el marcador en contra, fui en busca del balón y lamentablemente tuve el inconveniente, que al día de hoy ha causado controversia", escribió Moscoso.

También manifestó que despues de rendir cuentas en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Malacatán, San Marcos, tuvo un acercamiento con el joven y su madre, a quienes les comunicó sus disculpas.

Esto fue lo que ocurrió:

Cuando el marcador estaba 1-0 en favor de Malacateco, Moscoso empujó a un alcanzabolas que se interpuso cuando este intentaba tomar una pelota para salir jugando de manera rápida.

Sin embargo, el recogepelotas tomó el balón. En ese momento, el portero le quitó el balón y lo empujó.

El árbitro Mario Escobar lo amonestó por la acción, aunque los jugadores locales pedían la expulsión del portero.