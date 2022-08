Alexander Acha se disculpa con Nelson tras inoportunos comentarios (video)

Alexander Acha se disculpó con Nelson Carreras tras emitir comentarios "inapropiados" de su presentación durante la semifinal de "La Academia".

Este lunes 8 de agosto, Alexander Acha, director de "La Academia", le pidió disculpas públicas a Nelson Carreras, el representante de Guatemala.

Todo ocurrió durante la revisión de los concierto del sábado 6 y domingo 7 de agosto, y luego de que Acha recibió críticas por supuestamente tener preferencias en el reality show.

Cabe mencionar que Acha únicamente felicitó a Mar, la concursante que representa a Ecuador e indicó que ella tuvo que haber sido la ganadora de los duelos, esto pese a que Nelson recibió buenas críticas.

Sin embargo, el director dijo que todos los alumnos son tratados por igual y que no existen preferencias, razón por la que se pronunció al respecto.

"Se los repito, aquí no hay favoritos... Yo te pido una disculpa mi Nelson, sí ese día sentiste que a lo mejor yo estaba siendo partidario. Simplemente en ese momento, yo creí que la mejor interpretación de la noche había sido la de Mar. Pero, si hubiera sido la tuya, hubiera dicho lo mismo por ti, como ya lo he hecho", manifestó Acha.

"A lo mejor no era el momento, en una semifinal de haber dicho eso. Probablemente no, pero, bueno, ustedes me conocen y saben en qué tono iba y por qué lo hice", finalizó.

El público se indignó

A través de redes sociales, los fanáticos de Carreras se pronunciaron y señalaron que el director tiene preferencias con otros participantes, pues sus comentarios habrían estado fuera de lugar.

El público señaló que desacreditó el trabajo del representante de Guatemala, quien obtuvo un premio de 30 mil pesos mexicanos (Q11) y se convirtió en el primer finalista.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)