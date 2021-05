La divertida advertencia de una conductora novata que se hace viral en México

Una conductora en la Ciudad de México quiso hacerle saber a todos que aún estaba aprendiendo a manejar.

Aprender a manejar al lado de un instructor puede generar confianza cuando te desplazas por las calles de la ciudad, pero cuando decides hacerlo solo, los nervios pueden traicionarte.

Ese fue el caso de una joven que estaba empezando a manejar, por lo que pegó un cartel de advertencia en su auto para que el resto de conductores le tuviera paciencia.

A través de la cuenta de TikTok del usuario Don Ronin se difundió el contenido de la advertencia, la cual utiliza un meme y ha generado sonrisas a los internautas.

“¡Precaución! Estoy aprendiendo a manejar. No me presiones porque me da ansiedad”, dice el cartel en el que además, adjunta el dibujo del famoso perro con lágrimas en los ojos para ejemplificar la inexperiencia al volante.

@don_ronin Ojalá hubiera tenido uno así cuando empecé en moto ##amorygas ##motociclista ##ciudaddemexico ##conductora ##bikerlife ##sisepuede ♬ sonido original - donronin

El usuario comentó que nadie nace aprendiendo a manejar cualquier tipo de vehículo, por lo que es un llamado a la empatía hacia el resto de conductores que utilizan la vía pública en cualquier ciudad del mundo.