Lo arrestan, le incautan drogas y dinero en efectivo

  • Por Reychel Méndez
06 de marzo de 2026, 07:41
Las autoridades lo arrestaron al localizar la droga que transportaba. (Foto iustrativa: Shutterstock)

El hallazgo se realizó en el departamento de Santa Rosa.

Las autoridades policiales realizaron la captura de Edison "N", de 34 años, luego que fuera sorprendido con la posesión de drogas y dinero en efectivo en dólares y quetzales.

La detención se realizó en la aldea El Jute, Casillas, en el departamento de Santa Rosa. En el lugar se localizó una bolsa y un frasco de marihuana junto a un paquete de cocaína

Asimismo, se decomisaron Q.40,005 y 374 dólares, que servirán como evidencia para las investigaciones correspondientes. 

Evidencias incautadas. (Foto: PNC)
