Lo arrestan, le incautan drogas y dinero en efectivo

El hallazgo se realizó en el departamento de Santa Rosa.
Las autoridades policiales realizaron la captura de Edison "N", de 34 años, luego que fuera sorprendido con la posesión de drogas y dinero en efectivo en dólares y quetzales.
La detención se realizó en la aldea El Jute, Casillas, en el departamento de Santa Rosa. En el lugar se localizó una bolsa y un frasco de marihuana junto a un paquete de cocaína.
Asimismo, se decomisaron Q.40,005 y 374 dólares, que servirán como evidencia para las investigaciones correspondientes.