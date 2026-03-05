Bus escolar volcado: Imágenes posteriores al accidente donde falleció un estudiante

-

También resultaron heridos varios de los estudiantes que se transportaban en el bus, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Un trágico accidente vial se registró este jueves 5 de marzo, en el que ha quedado un menor fallecido y varios heridos luego de que volcara un bus escolar en la aldea Laguna Seca, en la ruta que conduce hacia la aldea El Pepinal, en Amatitlán.

Según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales, 23 estudiantes fueron trasladados de emergencia a distintos centros asistenciales, siendo el Hospital de Especialidades de Villa Nueva y el Hospital Nacional de Amatitlán.

Los estudiantes heridos han sido trasladados a distintos centros asistenciales. (Foto: Redes sociales)

Además, el oficial Edwin Xeper, portavoz del cuerpo bomberil, indicó que se en el lugar trabajan con equipo hidráulico para lograr rescatar a las demás víctimas que quedaron atrapadas entre los hierros del transporte.

Socorristas rescataron a las víctimas que iba a bordo del autobús. (Foto: Redes sociales)

Asimismo, se han compartido videos en los que se observan los momentos posteriores al accidente, en el que varias personas, entre ellos vecinos del sector, se han acercado a observar las labores de rescate.

Decenas de personas se acercaron al lugar donde sucedió la tragedia.



: Asonbomd pic.twitter.com/G4QfycqiQS — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 5, 2026

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio se encuentran en el lugar resguardando la escena.

Un estudiante menor de edad que iba a bordo del bus, falleció en el lugar. (Foto: Redes sociales)

Por lo tanto, el paso vehicular se encuentra bloqueado en su totalidad en dicha ruta.

Las autoridades han acordonado la escena. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

De momento se desconoce lo que provocó este percance vial en el que se ha enlutado una familia ante la pérdida de un menor que regresaba de estudiar y serán las autoridades quienes se encarguen de investigar lo sucedido.

Una mujer colaboró con arrojar agua en el bus ante un posible incendio tras la volcadura del mismo. (Foto: Noti Llano)