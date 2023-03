La dolorosa historia que Francisco Paez reveló a sus fans

Francisco Paez compartió un doloroso momento de su vida personal con el fin de que quienes hayan pasado por algo similar, sepan que el amor de los padres es incondicional, aunque no lo demuestren.

El vocalista de la agrupación guatemalteca "Malacates Trébol Shop" abrió su corazón y reveló que en realidad, su padre nunca estuvo de acuerdo con que él se dedicara a la música.

(Foto: Oficial)

A pesar de ello, Francisco no desistió y tomó la firme decisión de que esa sería su carrera pues era su pasión, cuando su padre él hizo un descubrimiento que lo dejó helado.

"Hoy te quiero contar una historia personal y algo dolorosa, pero de repente te puede servir y te identificas", inició en un video de TikTok.

"Mi papá era el típico padre que me decía: ’No te metás a eso, seguí tu carrera, que es lo seguro, gradúate de arquitecto, la música es de vagos’ y pues, yo seguí mi sueño y a pesar de que fue muy difícil logramos hacer muchas cosas y ahora vivo de la música", siguió.

Paez, como es conocido por los guatemaltecos de cariño, siguió su relato afirmando que en su dura pérdida descubrió algo muy emotivo.

"Mi papá falleció, y esa tarde que lo enterramos yo regresé a mi casa muy triste, deshecho la verdad y lo único que me quedó hacer fue tomar la guitarra y hacer canciones".

"Así hice un tema que se llama ’Canción dentro de mí’ y esa misma tarde me tocó guardar su carro y me di cuenta que en el interior estaba el cassette de ’Malacates Trébol Shop’, eso me hizo darme cuenta que a pesar de todo, mi papá siempre me apoyó y cada vez que yo tomo la guitarra y me pongo a cantar siento que él canta ahí conmigo, es una lección que me dejó", concluyó.

Muchos de los internautas escribieron que entendieron la razón por la que hay una estrofa que dice: "Y desde el cielo se escucha una segunda voz, siempre que toco mi guitarra siento que cantamos los dos, así entendí con la música vale vivir".

