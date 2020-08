"Don Ramón", el actor que renunció por dignidad al "Chavo del 8"

Ramón Valdés, el legendario actor mexicano que dio vida a "Don Ramón", el viejo cascarrabias de La Vecindad en el programa de "El Chavo del 8", cumple este 8 de agosto 32 años de haber fallecido.

Su legado en la actuación permanece inalterable por una premisa que el mismo Roberto Gómez Bolaños le pidió cuando le dio la bienvenida al estudio: "Sé tú mismo".

Infobae publicó un reportaje especial sobre la vida de Ramón Valdés y revivió algunas anécdotas que se cuentan de su comportamiento en el set.

Una de ellas detalla que siempre perdía su peculiar gorro, ya que se lo llevaba al finalizar la grabación. Pero, cuando volvía al día siguiente, siempre lo regalaba cuando algún afortunado niño se lo pedía.

(Foto: Archivo)

Antes de debutar en "El Chavo del 8" en 1971, Ramón Valdés ya había participado en 70 películas, en varias de ellas trabajó con "Cantinflas" y, en muchas otras, trabajó al lado de su célebre hermano, Germán "Tin Tan" Valdés. Para ese entonces, el actor tenía 47 años.

Sin embargo, la gran trayectoria que tenía en el cine mexicano no le había favorecido una estabilidad económica. Tuvo diez hijos con tres mujeres diferentes y debió trabajar en otros oficios, al igual que su personaje de "Don Ramón", para mantener a su numerosa familia.

Según cuentan hijos y nietos, fue comerciante, fabricó muebles de madera y además fue chofer. Pero, si no le alcanzaba, sus hermanos Rosalía o "Tin Tan" le prestaban dinero para llegar a fin de mes.

Su renuncia

Cuando comenzó a trabajar para Chespirito olvidó por casi una década sus penas económicas hasta 1979, cuando decidió renunciar a Roberto Gómez Bolaños. La renuncia, a diferencia de otros actores, no fue por culpa de "Chespirito", su problema era con Florinda Meza.

Meza, quien interpretaba a "Doña Florinda", la mamá de "Quico", y en la vida real era la esposa de Gómez Bolaños había asumido la dirección artística del programa y esto generó roces en el elenco.

Ramón Valdés no estaba muy contento, ya que él quería responder directamente a "Chespirito", quien lo invitó a participar. Pero luego del partida de Carlos Villagrán terminó por convencerse que no debía seguir más. Según Infobae, consideró injusto que Villagrán fuera despedido porque Gómez Bolaños tuviera celos de su personaje "Quico".

Así, "Don Ramón" hizo a un lado la fama y el dinero y con su gorrito puesto, renunció a La Vecindad y se marchó por honor.

Volvió el tiempo de zozobra, malas rachas y hasta probó hacer dupla con "Quico" en Venezuela, pero no funcionó. Trabajó en un circo, recorriendo Latinoamérica usando su clásica vestimenta de "Don Ramón". Siguió actuando, incluso tuvo una aparición en una escena junto a un joven Luis Miguel.

Se deteriora su salud

En 1987 volvió a la televisión mexicana, en el programa "Ah, qué Kiko", junto a Carlos Villagrán. Pero no resultó. Este programa permaneció en el aire unos cuantos meses. Para ese entonces su salud ya se encontraba deteriorada por culpa del cigarrillo.

Tuvo cáncer de estómago y fue operado con éxito y los médicos le pidieron que dejara de fumar. Valdés respondió fumando en el hospital. Pese a la cirugía, el tumor se expandió a su columna vertebral. Ramón Valdés murió el 8 de agosto de 1988, a los 64 años.

(Foto: Archivo)

Al entierro acudió gran parte de La Vecindad, Angelines Fernández, la "Bruja del 71", lloró sobre el ataúd cerca de dos horas. María Antonieta de las Nieves estuvo en Perú y no pudo asistir. No acudió Florinda Meza ni "Chespirito". Poco después, Gómez Bolaños reconoció que fue un error no participar.

Este día, 32 años después de su partida, sus frases más célebres como "Con permisito, dijo Don Monchito", "Si serás, si serás", las cuales no se encontraban en el libreto y fueron producto de la improvisación del actor, aún hoy siguen haciendo reír a miles en Latinoamérica.

*Lee el reportaje completo en Infobae