Donald Trump: "Cuba va a caer dentro de poco"

También aseguró que los cubanos que huyeron de la isla podrán regresar.

Durante una entrevista realizada por CNN, El presidente estadounidense, Donald Trump expresó este viernes 6 de marzo que "Cuba va a caer dentro de poco".

"Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo", dijo el mandatario sobre el gobierno comunista de La Habana. "Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta"

Trump dijo que es cuestión de tiempo para que los cubanos que han huido puedan regresar a la isla. (Foto ilustrativa: iStock)

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas debido a que luego del derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos exigió y obtuvo el poder interino en Caracas, por lo que suspendió los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

"Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años", dijo Trump a CNN, en referencia a las décadas de gobierno comunista en la isla tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Asimismo, el presidente había asegurado en la Casa Blanca que estaba centrado en la ofensiva lanzada contra Irán la semana pasada, pero que era solo una "cuestión de tiempo" antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

Los apagones y falta de suministros incrementan al paso de los días. (Foto: AFP)

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

*Con información de AFP