¡Ya hay fecha! Léster Martínez se prepara para una nueva pelea

Esta podría ser su oportunidad para convertirse en el primer Campeón Mundial de Guatemala.
EN CONTEXTO: Histórico para Guatemala: Léster Martínez es cuarto en el ranking mundial del WBC
El boxeador nacional, Léster Martínez, está de vuelta y ya se prepara para subirse al ring.
Luego pelear y empatar con el canadiense Christian Mbilli, el guatemalteco regresa para otro enfrentamiento.
Esta vez, peleará por el título Interino Supermediano del CMB, contra Immanuwel Aleem, boxeador estadounidense de 32 años.
El gran encuentro será el sábado 21 de marzo, en el Centro de Eventos National Orange Show, San Bernardino, California.
Los boletos ya están a la venta aquí.
Invicto hasta ahora
Martínez, primer boxeador amateur, carrera en la que destacó por un subcampeonato mundial juvenil, y una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, registra 20 peleas como profesional, de las cuales se desprenden 19 victorias y 1 empate. Invicto hasta ahora.