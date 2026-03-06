El maestro que fue asesinado mientras esperaba su auto

Estaba esperando su auto en un "car wash" cuando fue sorprendido por dos hombres.
Marco Giovanni Mazariegos Ramos, de 52 años, fue asesinado cuando esperaba que le entregaran su vehículo en un centro de lavado ubicado en la 7a. avenida y 7a. calle de la colonia La Florida.
La víctima se encontraba recostada en la pared del lugar cuando llegaron dos hombres en una moto, se le acercaron por la espalda y, sin mediar palabra, le dispararon.
Los empleados del lugar se tiraron al suelo cuando escucharon más de 10 detonaciones de bala.
Bomberos Municipales confirmaron que la víctima había fallecido, luego de recibir seis impactos.
Familiares explicaron que Mazariegos era docente de un establecimiento en el sector y que ya había salido de trabajar y les dijo que iba a llevar su carro a que lo lavaran.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron a otras patrullas del sector las características del vehículo usado en la fuga, por lo que se instalaron operativos, pero no se reportan capturas por el incidente armado que cobró la vida de un maestro.