Así expulsaron a dos pandilleros salvadoreños de Guatemala

Dos presuntos pandilleros salvadoreños vinculados al Barrio 18, fueron capturados y posteriormente expulsados del país por autoridades guatemaltecas, en coordinación con fuerzas de seguridad de México y El Salvador.

Los hombres fueron identificados como José Melvin Bonilla García y José Mauricio Escobar González, quienes fueron capturados en el área fronteriza de El Carmen, donde autoridades mexicanas entregaron a los dos individuos a investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

El primer expulsado fue José Melvin Bonilla García, de 35 años, identificado como integrante del Barrio 18 y quien, según las autoridades, cuenta con varios antecedentes en su país de origen.

El segundo detenido es José Mauricio Escobar González, de 36, alias "Cancún" o "Cuervo", también presunto miembro de la misma estructura criminal, quien es señalado por delitos de extorsión, posesión y tenencia ilícita, así como recepción.

Tras ser puestos bajo custodia de las autoridades guatemaltecas, ambos fueron trasladados hacia la frontera de San Cristóbal, donde se llevó a cabo el proceso de expulsión del territorio nacional.