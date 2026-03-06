¡Impactante! Fuerte accidente en la RN14 queda grabado (video)

Una cámara del sector grabó la fuerte colisión que dejó a las víctimas, entre ellas una bebé, sobre el asfalto.
OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta pensionados! Este es el llamado que hace el IGSS
Un accidente de tránsito se registró sobre la ruta N14.
Las cámaras del lugar captaron el momento en que dos motocicletas "rozaron", haciendo que una de ellas impactara y se arrastrara sobre el asfalto.
Según las imágenes, una motocicleta, conducida por una mujer, iba sobre el carril derecho, cuando otro conductor apareció y al momento de rebasarla, la pasó rozando, haciendo que perdiera el control y cayera sobre el asfalto.
La mujer iba con un bebé y otra menor, quienes también fueron arrastradas por unos metros tras el impacto.
Este fue el momento:
Afortunadamente, las afectadas lograron ponerse de pie y quedaron sobre la orilla de la carretera.