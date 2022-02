La "Dueña del Sol" también dice ser propietaria del grito de Tarzán

Entre sus propiedades figuran otras como la partitura más larga del mundo, con 24 mil millones de compases y el registro del grito de Tarzán, por el que no puede cobrar regalías.

María Ángeles Durán es ahora una de las mujeres más famosas en el mundo, por una peculiar adquisición, es la dueña del Sol.

La española posee un documento que la acredita como poseedora del astro rey desde 2012, y un año después comenzó su idea de fraccionarlo para cobrar a la humanidad por su uso.

Ángeles Durán no solo es la propietaria del Sol. Entre sus propiedades figuran otras disparadas como la partitura más larga del mundo, con 24 mil millones de compases, y el registro del grito de Tarzán, por el que legalmente no puede cobrar regalías. Herencia inusual que dejará a sus cuatro hijos.

Esa historia, que comenzó los últimos días de noviembre de 2010, cuando María Ángeles Durán llegó ante el notario y le explicó el motivo de su visita. La mujer pretendía que diera fe de que se declaraba propietaria del Sol.

Mientras que a finales de 2012, María Ángeles Durán reclamó el pago de 200 mil euros por los beneficios que, en su opinión, generaba a la Sociedad General de Autores y Editores el uso del grito de Johnny Weissmüller, el actor que protagonizó a Tarzán, por lo que plasmó tal alarido en una partitura, y lo llevó a registrar en 2008, para cobrar el 10% de los ingresos generados.

La abogada, que es autora legal de la única versión autorizada en el mundo de ese grito de Tarzán, afirmó que “cada vez que suena el grito de Tarzán, las webs cobran 6 euros por descargarlo, pero a mí no me pagan nada. Si hay cien descargas al día, la SGAE recaudaría mucho al año, sin contar las ventas mundiales. Me dijeron que me pagarían derechos cada 4 meses y no lo hicieron, luego que en 6 meses y tampoco. Me engañaron todo el tiempo”, dijo.

El juez instructor del caso rechazó la petición de Durán para que la SGAE consignase un depósito de más de 100 mil euros a su favor durante el tiempo que dure el proceso.

Al final tiene el registro pero no puede cobrar regalías, sin embargo, con sus excentricidades, María Ángeles Durán mostró la fragilidad que puede llegar a tener el registro de la propiedad intelectual.

María Ángeles Durán tiene 60 años y aunque es teóricamente la propietaria del Sol, su nombre quedará para la historia como la mujer que heredó a sus hijos, el Sol, la partitura musical más grande y el famoso grito de Tarzán.