¡Llega el cantante Beéle a Guatemala! Responde a críticas durante concierto (video)

Durante su concierto en Guatemala el cantante colombiano responde a críticas sobre la polémica que ha enfrentado actualmente.

"Cuántas personas con tanta maldad", expresa el cantante tomando un segundo de tranquilidad durante su concierto. Diversos usuarios han reaccionado a su antigua polémica con Cara, su expareja, tras las revelaciones de cómo fue la infidelidad del cantante.

En el video se puede apreciar que el cantante responde a críticas de manera tranquila acompañado de una tasa de café. Comparte con el público que esta sobrellevando en su vida profesional tanto como personal enfrentamientos crueles. "Nadie apagará mi brillo, queriendo hacer daño simplemente por gozo, porque esas personas se basan de ese contenido, yo no ando en esa, yo no hago tres horas, yo hago tres minutos, y por el amor que me tengo, que te vaya bien", finaliza Beéle.

Foto: captura de pantalla

Su antigua polémica consiste en que Cara Rodríguez, una creadora de contenido y expareja del artista, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre lo que ocurrió detrás de la infidelidad del cantante con Isabella Ladera.

Beéle y su expareja, Clara Rodríguez. (Foto: Instagram)

Tras finalizar su concierto, el cantante recibió elogio de sus fanáticos, quienes disfrutaron del show y difundieron su experiencia en redes sociales.

"Isabela, te entiendo", fue una frase que realizaron varios usuarios para apreciar la belleza del artista y comentar lo afortunada que es su pareja actual. (Foto: captura de pantalla)

Incluso el artista recibió comentarios negativos como: "Si yo estuviera allí, gritaría team Clara, Clara", "Si hicieron campaña para no ir a los conciertos de Nodal, deberían de hacer lo mismo en contra de Beéle".

Foto: captura de pantalla

El cantante colombiano Beéle se presentó en Guatemala el 15 de marzo de 2025 como parte de su gira "Frente al Mar Tour". El evento se llevó a cabo en Futeca Cayalá a las 20:00 horas.

Cientos de guatemaltecos disfrutaron la noche del sábado gracias al show de Beéle. (Foto: Andrea Llamas/Soy502)

Beéle puso a bailar a guatemaltecos con sus éxitos como: "Ella" , "Morena" y "Frente al Mar". Así fue el escenario:

Una de las canciones más esperadas y virales fue el clásico "Frente al Mar", además así finalizó el cantante su concierto en Guatemala:

