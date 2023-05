"Se come muy bien", Edgar Vivar habla sobre su primera vez en Guatemala

El actor y comediante Edgar Vivar conversó con Soy502 antes de su presentación en el país, donde desempolvará los recuerdos más significativos y nunca antes vistos, de su gira por el mundo con Chespirito.

El famoso presentará "Edgar Vivar es joven aún, un show nostálgico e inolvidable" y entre su acervo revelará videos inéditos de sus giras, incluyendo su primera visita a este país.

"La primera vez que llegamos a trabajar a Guatemala con todo el grupo ¡tembló! eso no se me olvida nunca, de hecho me lo remarcaron como: 'el chavo sacudió Guatemala', fue una manera de darnos la bienvenida los guatemaltecos, esa vez que fuimos y trabajamos en el Estadio Nacional", explicó muy conmovido.

Imagen de los actores de Chespirito al llegar a Guatemala. (Foto: Redes sociales)

"Después regresamos nuevamente a Guatemala y fue cuando conocí Antigua, me pareció precioso y no pierdo la esperanza de ir en esta ocasión que vaya a visitarlos, ahí y al lago Atitlán, después estuve trabajando con un circo y conocí más del país, estuvimos en Quetzaltenango, en Chichicastenango, en Esquipulas", relató.

Acerca de los platillos nacionales explicó: "y comer, ¡se come muy bien!, me llamó la atención que ustedes llaman enchiladas a lo que nosotros llamamos tostadas y ustedes le ponen diferentes cosas: la tortilla frita con carne y encurtidos encima, somos muy semejantes, son más las cosas que nos hermanan que las diferencias", expresó.

Edgar también contó lo que le llama la atención de los guatemaltecos: "El acento de ustedes que quizá no lo notan como ustedes notan mi acento, que también es diferente, ustedes utilizan el 'vos' y la doble L casi no la pronuncian así como: 'agarrá una tu sía y te venís a sentar', 'haceme la campaña de', los tengo muy presentes aunque no lo crean", explicó entre risas.

"Antigua es muy mágico, es hermosísima y sigue conservando mucho de su sabor auténtico, conocí a María Gordillo (dulces típicos) y me invitó a su casa, me enseñó algunas de sus figuras religiosas hermosas, también recuerdo haber ido al mercado en Chichicastenango, los olores, los colores, la vestimenta y el idioma, todo es muy enriquecedor".

Acerca del show que trae al país dijo: "Haciendo un poco paráfrasis de la canción de Roberto Gómez Bolaños, "si tú eres joven aún", que espero que algunos recuerden, pues la van a escuchar en el show, este será un recorrido de mi carrera en este qué hacer artístico, donde gran parte está dedicada al programa de televisión que mencionas. He podido hacer una recopilación con mis videos, pues yo llevaba una cámara de 'Súper 8' cuando íbamos de gira, de hecho cuando fuimos a Guatemala la usé, hay una grabación en una parte del show que comparto con el público muy especial, entonces van a ver archivos multimedia desconocidos que eran de mi acervo personal, hay un viaje musical también, algunas canciones todas de Roberto Gómez Bolaños que enmarcan este recorrido".

"También hay una parte de preguntas y respuestas con el público así que prepárense, es un show interactivo, musical, pero sobre todo con muy buena vibra, nostalgia y con el propósito de divertirnos, que a las personas que les tocó vivir esa primera parte del desarrollo de nuestro programa, donde eran niños, disfruten, habrá muchos que ya son padres y en algunos casos hasta abuelos, ellos recordarán a través de imágenes, esa parte, que espero haya sido muy bonita de su vida, de eso se trata de hacer cosas bonitas y eso también implica ser joven aún", aseguró.

Acerca del personaje que interpretó y al que más le tiene amor dijo:

"Coloca tu mano frente a tí, mira tus dedos ¿cuál te gusta más?, todos tienen algo especial, te contratan para interpretar un personaje por las razonas que sean y tu compromiso es hacerlo lo mejor posible como en cualquier trabajo, te podría decir que el Señor Barriga, que fue el primer personaje que interpreté con Chespirito y que me dio la enorme dicha de poder llegar a tantos lugares que nunca pensé que iba a llegar, fue el primer personaje que hice en televisión de fijo y después de tantos años sigo siendo el 'Señor Barriga' y Ñoño, que me dio la oportunidad de entrar en contacto con mi niño interior, que no se debe dejar nunca de lado, tener esa capacidad de asombro, inocencia y creatividad que vamos olvidando y el Botija también, en fin, de cada uno te podría hablar horas.

(Foto: Oficial)

Acerca del reto para producir esta especial puesta en escena que compartirá en el país dijo:

"Hacer una selección que fuese interesante, divertida y sobre todo que tuviera algo que aportar, que cuando salgan de ver el show sea con una sonrisa, con una caricia el corazón, eso quiero hacer, eso pretendo, que hagamos un viaje a través del tiempo, de eso es la vida, de recordar las cosas bonitas".

Acerca de su reto tras salir de Chespirito Vivar comentó que "el primer reto y lo más difícil fue convencer a los productores que podía hacer otra cosa y que podía trabajar haciendo algo diferente, me convertí en mi propio competidor, pues el programa se seguía transmitiendo, era como hacerte la competencia a ti mismo, primero me deprimí pero dije: esto no se acaba, empaqué mis cosas, me fui a España y Argentina, tuve la dicha de que Guillermo del Toro me invitara en un proyecto 'El Orfanato', luego en Argentina estuve 3 años donde produje una serie, trabajé en teatro y telenovelas, una vez que se había aminorado el sentimiento en México, hice telenovelas y seguí haciendo teatro, en tv hice apariciones esporádicas hasta que me hablaron para una participación en 'Vecinos' y luego me invitaron a incorporarme, de alguna manera es otro tipo de vecindad, donde se comparte en un espacio en común, la finalidad es divertir y los contrastes es lo que se da en la vida".

El próximo 9 y 10 de junio, Edgar Vivar visitará Guatemala para brindar un show especial lleno de nostalgia.

El famoso se presentará con "Edgar Vivar es joven aún" en el Teatro Lux a partir de las 8 de la noche, los boletos ya están disponibles en Todoticket.

Los precios son:

VIP Q440



Oro Q290