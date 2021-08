¿Kimberly Flores con otro? Edwin Luna reacciona ante lo que ocurre en "La Casa de los famosos" (video)

Luego de los acercamientos entre Kimberly Flores y el actor Roberto Romano en "La casa de los famosos", el cantante Edwin Luna rompió el silencio y dijo qué pasaría si su esposa le fuera infiel.

El cantante regional mexicano, Edwin Luna, dio una sorprendente respuesta sobre lo que ocurre con su esposa, Kimberly Flores, dentro de la famosa casa.

"Yo estoy tranquilo, cuando termine esto quiero platicar con mi esposa y que ella conozca el panorama que había aquí afuera y que ella me explique el panorama que había adentro..." dijo.

Tras esto, volvió a ser cuestionado por la gran cercanía entre su esposa y Romano.

"Sí, incluso lo vi en vivo. Vi muchas cosas, no nada más ese tipo de cosas y obviamente como hombre, como esposo, como humano, ves lo que sucede...De entrada, te entra una inquietud, porque es lo que la gente está viendo ahorita, lo que la gente está consumiendo y dices: 'chale, le están pegando a mi esposa', al final de cuenta es la madre de mi niña, es la madre de nuestros hijos".

Edwin habló acerca de las acciones de Kim en la casa. (Fotos: Instagram)

"Yo me quedé con el ojo cuadrado con la seguridad de mi querido Edwin Luna", dijo la presentadora Azucena Cierco de "Al Rojo Vivo", de Telemundo quien lo entrevistó.

"Ya sabíamos ella y yo que podría suceder, obviamente, no estamos hablando de una relación sexual. Ya cuando yo vea algo que diga: 'fíjate que sí, se fueron a la cama y tuvieron relaciones y dos tres días lo volvieron a hacer', obviamente el panorama va a cambiar", dijo, dejándolo claro.

"¿Y de los comentarios en redes sociales?", preguntó Azucena y él respondió:

"¿Ves algo de novedad con estos comentarios? Yo no, durante cuatro años me han dicho lo mismo: me han criticado igual, me han cantado la misma canción (El venado), y han dicho que nosotros no vamos a durar".

"Que tengo que estar consciente que van a estar en constante relación durante 3 meses con cualquier persona y que sí se puede encariñar con cualquier persona... ¡es una realidad! pero esperemos a que termine el programa", dijo.

