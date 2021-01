EE.UU. a migrantes hondureños: "Su intento de entrar fracasará"

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recomendó a quienes intentan ingresar a ese país de forma ilegal, a propósito de la caravana de migrantes hondureños, que mejor regresen a su lugar de origen.

"Si está viajando de forma irregular a Estados Unidos regrese a su país, su intento de entrar fracasará. Será detenido y deportado", señala la dependencia.

MIRA AQUÍ:

"No abandone a su familia, no arriesgue su vida, no pierda su dinero, no se deje engañar por los coyotes", añade el mensaje publicado en redes sociales.

"Estamos creando nuevas fuentes de trabajo junto al Gobierno de Guatemala para que encuentren aquí las oportunidades que buscan", agregó la Embajada de Estados Unidos en el país.

Estamos creando nuevas fuentes de trabajo junto a @GuatemalaGob para que encuentren aquí las oportunidades que buscan. Tu intento de ingresar de forma irregular a #EEUU, fracasará. pic.twitter.com/jljB4P6RsR — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 17, 2021

Desde el viernes, cerca de 6 mil hondureños ingresaron de forma irregular a territorio guatemalteco en su intento de llegar a Estados Unidos, pero la mayoría permanece aún en Chiquimula, porque militares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) formaron una barrera para impedirles el paso.

Según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), cerca de mil miembros de esta caravana de migrantes ya han regresado a su país.