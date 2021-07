EE.UU.: Congresistas presentan un proyecto de ley en favor de Britney Spears

Esta iniciativa también busca favorecer a más personas bajo esta misma condición.

Britney Spears busca liberarse de la tutela que mantiene sobre ella su padre desde hace muchos años y que le ha impedido disfrutar de su fortuna y su libertad.

Dos congresistas presentaron un proyecto de ley que busca facilitar cambios en la tutela legal de la cantante, el cual fue promovido por un representante del Partido Demócrata y otro del Partido Republicano. Esta iniciativa también busca favorecer a más personas bajo esta misma condición.

La iniciativa, que pone de ejemplo el caso de la artista, tiene por nombre “ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación” (freedom and right to emancipate from exploitation act), que responde a FREE Act por sus siglas en inglés.

“Con la Free Act, liberaríamos a Britney junto a muchos ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto”, explicó el congresista demócrata Charlie Crist, impulsor del proyecto junto a la republicana Nancy Mace.

La ley permitiría que las personas bajo este título puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro familiar, empleado público o profesional privado.

Actualmente, los afectados por la tutela legal deben que demostrar que se ha cometido abuso o fraude para lograr cambios, algo complicado ya que el propio diseño del mecanismo legal reduce sus competencias y deben estar representados por un abogado designado por los juzgados.

La cantante ha recibido una gran cantidad de apoyo de sus admiradores que piden que sea liberada. (Foto: AFP)

“Queremos asegurarnos de que añadimos transparencia y responsabilidad al proceso de tutela. La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si esto le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera”, añadió Mace.

El proyecto legislativo no es el único gesto que la política de ese país ha tenido ante el caso de Britney.

Un grupo de legisladores republicanos invitó a Spears a testificar ante el Congreso para explicar la batalla legal que libra contra su padre, Jamie Spears, por la tutela que desde hace 13 años controla los aspectos de su vida.

